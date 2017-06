Divenuto col tempo titolare unico degli UNKLE, il buon James Lavelle ha messo a segno l’ennesimo disco d’inediti con tale sigla. Il nuovo lavoro in studio sarà intitolato The Road: Part 1 e verrà pubblicato il 18 Agosto tramite la Songs for the Def.

Nei mesi scorsi già erano comparsi i primi singoli Cowboys or Indians e Sick Lullaby. In questo periodo, invece, è il brano Looking For The Rain, comprensivo delle partecipazioni di Mark Lanegan ed Eska, a svolgere quel ruolo, tanto è vero che c’è pure il relativo video (in visione al link sottostante) in circolo.

Oltre ai due nomi di cui sopra, all’album del producer inglese hanno preso parte Keaton Henson, Andrew Innes (Primal Scream), Liela Moss (The Duke Spirit), Jon Theodore (Queens of the Stone Age) e Justin Stanley (Beck).

La tracklist:

01. Iter I: Have You Looked at Yourself

02. Farewell – Featuring YSÉE, ESKA, Elliott Power, Keaton Henson, Liela Moss, Mïnk, Dhani Harrison & Steven Young

03. Looking For The Rain – Featuring Mark Lanegan & Eska

04.Cowboys or Indians – Featuring Elliott Power, MÏNK & YSÉE

05. Iter II: How Do You Feel

06. Nowhere To Run/Bandits

07. Iter III: Keep on Runnin’

08. Stole Enough

09. Featuring Mïnk

10. Arms Length – Featuring Elliott Power, Mïnk & Callum Finn

11. Iter IV: We Are Stardust

12. Sonata – Featuring Keaton Henson

13. The Road – Featuring ESKA

14. Iter V: Friend or Foe – Sunrise (Always Comes Around) – Featuring Liela Moss

15. Sick Lullaby – Featuring Keaton Henson

