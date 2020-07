Un pò era nell’aria. Da qualche anno Michael Rother era tornato in frenetica attività: concerti, ristampe, interviste, nuovi singoli. Mancava solo qualcosa che suggellasse questa nuova primavera.

L’annuncio sui social ora c’è stato: “Very happy to announce the release of my new album ‘Dreaming’ and a 7-CD boxset with Groenland Records on September 4th 2020″.

Lo storico chitarrista ha presentato quindi il nuovo album “Dreaming” che sarà pubblicato il prossimo 4 settembre dalla label dello showman Herbert Grönemeyer, la Groenland Records, che in passato ha ristampato anche gli album dei Neu! oltre ad un altro cofanetto contenente materiale degli Harmonia.

Trattasi del primo full-lenght dal 2004, anno in cui fu pubblicato “Remember (The Great Adventure)“, album che vide la collaborazione di Sophie Williams, Asmus Tietchens, Thomas Beckmann, Andi Toma dei Mouse on Mars e lo stesso Grönemeyer .

In verità un paio di anni fa è stato pubblicato anche il singolo ‘Groove 139′, traccia in scaletta nei recenti show dal vivo “Michael Rother plays Neu!, Harmonia & solo works” insieme al batterista Hans Lampe (La Dusseldorf) e Franz Bargmann ex membro della band berlinese Camera.

Il brano è incluso nel primo cofanetto “Solo” in cui è presente anche la magica trilogia “Flammende Herzen” (1977), “Sterntaler” (1978) e “Katzenmusik” (1979), pubblicati in origine dalla leggendaria Sky Records di Amburgo, fondata da Gunter Korber. Nel box-set anche “Fernwärme” (1982), una raccolta di Soundtracks e infine un Remixes & Live album.

L’annuncio di “Dreaming” è da considerarsi anche come introduzione del secondo cofanetto “Solo 2” a edizione limitata, che racchiuderà questo ultimo disco insieme ai lavori della seconda era, registrati in solitaria a Forst e senza l’ausilio di Conny Plank: “Lust” (1983), “Süssherz und Tiefenschärfe” (1985), “Traumreisen” (1987), “Esperanza” (1996), oltre al già citato “Remember” e un CD “Bonus Tracks”, con note di copertina di Tom Pinnock e un testo di Karl Bartos.

Il nuovo album sarà disponibile anche separatamente in formato vinile.

Autore: Luigi Ferrara

Michael Rother – “Dreaming” – Tracklist:

1 Dreaming

2 Bitter Tang

3 Fierce Wind Blowing

4 Hey-Hey

5 Wopp-Wopp

6 Lovely Mess

7 Out In The Rain

8 Gravitas

9 Quiet Dancing