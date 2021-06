Meglio tardi che mai. Un detto che calza a pennello per la alternative rock band inglese, il cui massimo splendore lo conobbe tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90.

Sino ad ora, però, gli The House of Love non si erano mai esibiti in Italia. A stretto giro il gruppo, capitanato dallo storico cantante e chitarrista Guy Chadwick, più i nuovi componenti Keith Osborne (chitarra, voce), Hugo Degenhardt (batteria, voce) e Harry Osborne (basso, voce) sarà di scena il 6 Agosto a Piazza Castello di Sesto al Reghena (PN) nell’ambito del festival Sexto ‘Nplugged.

Chissà se la formazione britannica presenterà qualche estratto dal prossimo album, al momento intitolato A State of Grace.

Intanto godiamoci uno dei loro cavalli di battaglia Christine. Buon ascolto.

THE HOUSE OF LOVE

6 agosto 2021 – Sexto ‘Nplugged @ Piazza Castello – Sesto al Reghena (PN)

Biglietto: € 20,00 + prev.

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

info su www.bpmconcerti.com

https://www.thehouseoflove.co.uk

https://www.facebook.com/TheHouseOfLoveOFFICIAL