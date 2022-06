Ben Harper, un lungo tour italiano con il nuovo album fuori. Ascolta!

Grazie alla sua lunga carriera, rimanendo sempre ai margini del mondo mainstream, Ben Harper raggiunge il ragguardevole traguardo del diciassettesimo album. “Bloodline Maintenance”, questo il titolo del nuovo lavoro in studio del cantante e chitarrista californiano, sarà pubblicato il 22 luglio dalla Chrysalis Records.

In occasione del tour promozionale di questo nuovo album Ben Harper & The Innocent Criminals farà un lungo tour in Usa, Canada e Europa e in Italia farà ben nove tappe. A luglio di scrna a Marostica (il 13), poi Lucca (il 17), Nichelino (il 19), mentre ad agosto a Palmanova (il 2 agosto), San Mauro Pascoli (il 3), Roma (il 4), Taormina (il 6), Riola Sardo (il 9) e infine Brescia (l’11).

“E’ stato come se mi fossi avventurato in posti in cui non era mai stato prima”, ha spiegato Harper riguardo le session del nuovo lavoro curandone le registrazioni e suonando la maggior aprte degli strumenti: “Ho preso tutto quello che ho imparato dagli altri miei dischi, ho dato fuoco a tutto e ho ricominciato da capo. Sapevo che i suoni che sentivo nella mia testa erano così poco ortodossi da dovermene occupare per la maggior parte da solo”.

https://www.benharper.com/

https://www.facebook.com/benharper

La tracklist di “Bloodline Maintenance”:

1. Below Sea Level

2. We Need to Talk About It

3. Where Did We Go Wrong

4. Problem Child

5. Need to Know Basis

6. It Ain’t No Use

7. More Than Love

8. Smile at the Mention

9. Honey, Honey

10. Knew the Day Was Comin’

11. Maybe I Can’t