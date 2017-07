Il duo londinese Mount Kimbie formato da Dominic Maker e Kai Campos è in procinto di lanciare un nuovo LP a distanza di quattro anni dall’uscita di “Cold Spring Fault Less Youth”, pubblicato per l’appunto nel 2013. Come nel caso precedente il nuovo album vedrà la luce attraverso la Warp Records con release date stabilita per il prossimo 8 settembre.

Il duo, che a fine luglio sarà in Italia come headliner dell’Ortigia Sound System 2017, ha annunciato che il disco di undici tracce sarà intitolato “Love What Survives” ed è stato prodotto con l’ausilio di alcuni sintetizzatori vintage quali un Korg MS-20 e un Korg Delta, inoltre conterrà alcuni brani in collaborazione con la cantante inglese Micachu, il giovanissimo songwriter King Krule, la vocalist francese Andrea Balency e infine una vecchia conoscenza della coppia, James Blake che sarà presente in ben due tracce tra cui il singolo ‘We Go Home Together’ già pubblicato in primavera con videoclip diretto dal filmmaker Frank Lebon, seguito a distanza di un paio di settimane dalla song ‘Marilyn’ insieme alla già citata Micachu.

Diffuso in rete invece da qualche giorno, il nuovo brano insieme a King Krule ‘Blue Train Lines’, come ennesima anticipazione della release.

www.mountkimbie.com

www.warp.net

Autore: Luigi Ferrara

Mount Kimbie – “Love What Survives” – Tracklist

1. Four Years and One Day

2. Blue Train Lines (feat. King Krule)

3. Audition

4. Marilyn (feat. Micachu)

5. SP12 Beat

6. You Look Certain (I’m Not So Sure) (feat. Andrea Balency)

7. Poison

8. We Go Home Together (feat. James Blake)

9. Delta

10. T.A.M.E.D.

11. How We Got By (feat. James Blake)