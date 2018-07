Si sa che il buon Will Oldham ama cambiare, spesso, il proprio moniker e di rado ne fa a meno. Uno degli alias più utilizzati dal nostro corrisponde a Bonnie’Prince’Billy.

Tramite tale pseudonimo il songwriter statunitense ha da poco pubblicato, via Drag City, un nuovo singolo intitolato Blueberry Jam che è stato accompagnato da un video, diretto da Tim Morton, in visione al link sottostante.

Altre informazioni non sono state rese note, perciò, potrebbe trattarsi di una release estemporanea.

