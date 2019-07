Arab Strap, dopo 23 anni ristampano il debut album.

Dopo ventitre anni dalla sua uscita originale, “The Week Never Starts Round Here”, l’album di debutto degli Arab Strap è stato rimasterizzato e sarà disponibile dal prossimo 13 settembre, sempre per la stessa etichetta che lo aveva pubblicato originariamente, ovvero Chemikal Underground.

Il disco è stato registrato in periferia di Glasgow presso lo studio MCM – dove anche i compagni di etichetta Mogwai e The Delgados hanno registrato i loro debutti per un’operazione gemella a quella dell’iterazione tra Chemikal Underground i Chem19. Per questa nuova edizione i nastri originali sono stati scrupolosamente ri-elaborati da Paul Savage, storico produttore del giro di Glasgow e collaboratore di Mogwai, Franz Ferdinand, Deacon Blue e The Twilight Sad.

“The Week Never Starts Round Here” contiene probabilmente la canzone più famosa degli Arab Strap, ovvero ‘The First Big Weekend‘, brano che scrissero come B-side quando l’album era presumibilmente finito.

‘The First Big Weekend’, il primo singolo del duo composto da Aidan Moffat (voce, batteria) e Malcolm Middleton (chitarra, basso), ha portato il duo Falkirk all’attenzione del DJ John Peel, il cui entusiasmo per la scrittura sincera degli Arab Strap e la semplicità della loro strumentazione, a sua volta, ha contribuito a introdurre il gruppo ad un pubblico oltre la solita cerchia di amici a cui probabilmente “The Week Never Starts Round Here” era destinato.

Aidan Moffat ha pubblicato 11 dischi solisti, fra quelli con il proprio nome e lo pseudonimo L Pierre. Ha anche collaborato con artisti tra cui il musicista jazz Bill Wells – con il quale ha vinto il primo Scottish Album of the Year award nel 2012 per “Everything’s Getting Older” – e, più recentemente, il chitarrista RM Hubbert. Nel 2016 è stato una figura chiave nel pluripremiato documentario “Where You’re Meant To Be”, diretto da Paul Fegan. Vive a Glasgow.

Malcolm Middleton ha pubblicato 12 album in studio con il proprio nome e lo pseudonimo Human Don’t Be Angry, il più recente dei quali “Bananas”, è stato pubblicato nel 2018. Ha collaborato con artisti come David Shrigley e Mira Calix, ha avuto un singolo – ‘We’re All Going To Die’ – entrato nella Top 40 britannica ed ha musicato i film Munro (2009) e The Closer We Get (2015). Vive ad Anstruther.

TRACKLISTING LATO A

Coming Down

The Clearing

Driving

Gourmet

I Work in A Saloon

Wasting

General Plea to A Girlfriend

TRACKLISTING LATO B

The First Big Weekend

Kate Moss

Little Girls

Phone Me Tonight

Blood

Deeper

