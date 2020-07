Jason Molina, esce un secondo album postumo. Ascolta un estratto.

Eight Gates è il nuovo album postumo di Jason Molina, leggendario autore dalla scena indie rock americana scomparso nel 2013.

L’album uscirà il 7 agosto per Secretly Canadian, label che ha pubblicato tutti i progetti di Molina tra cui i dischi a nome Songs:Ohia e dei Magnolia Electric Co.

Di seguito è possibile ascoltare un estratto dall’album intitolato “Shadow Answers the Wall“.

‘Eight Gates’ è l’ultima collezioni di brani in solo che Jason Molina ha registrato prima di morire nel 2013 per complicazioni legate all’alcolismo.

Tra il 2006 e il 2007 Jason si era trasferito a Londra per un breve periodo, separato da amici e compagni di band aveva deciso di esplorare un nuovo mondo e una nuova città. Quando Molina venne a sapere della storia dei sette cancelli di Londra (i sette ingressi della vecchia Londra) creò una porta solo per lui. L’ottavo cancello era l’ingresso di Jason a Londra, una porta virtuale e personale.

Nel 2008 Molina si imbarcò in un solitario tour europeo e durante le date italiane disse di essere stato morso da un raro ragno velenoso. Nessun medico confermò il morso, ma Jason ne era sicuro e si rinchiuse in casa a Londra curandosi da solo con pillole antivirali che lo debilitarono per un lungo periodo. Durante il suo isolamento londinese scrisse i brano di ‘Eight Gate’. Nel disco sono presenti i versi di alcuni pappagalli verdi che andavano a trovarlo nei giardino di casa, simili a quelli che si racconta Jimi hendrix abbia liberato a Londra negli anni ’60.

JASON MOLINA – ‘Eight Gate’

Disponibile dal 7 agosto per Secretly Canadian

tracklist:

1. Whisper Away

2. Shadow Answers the Wall

3. The Mission’s End

4. Old Worry

5. She Says

6. Fire on the Rail

7. Be Told the Truth

8. Thistle Blue

9. The Crossroad + The Emptiness

fonte: com. stampa