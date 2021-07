Drug Store Romeos – The world within our bedrooms (Fiction Records)

L’album debutto dei Drug Store Romeos, Sarah Downie (voce e basso), Charlie Henderson (chitarra) e Jonny Gilbert (batteria), The world within our bedrooms è zuccherino, delicato, dalla tinte pastello.

La linea è ben precisa non si discosta mai dream pop , sono i dettagli che cambiano non stravolgendone l’essenza, i ritmi sono vivaci e cangianti per l’intero svolgimento dell’ album.

Building Song la traccia d’apertura è ariosa ed avvolgente, ottimo preludio, stabilisce le caratteristiche dell’intero album.

Talvolta si trova venatura fortemente pop come accade in Feedback Loop, No Placing e Frame of Reference una piccola chicca dal gusto retrò. Un tocco di antico si trova invece in Cycle Life, un vero e proprio carillon .

Walking Talking Marathon, come What’s in your mind e Put Me On The Finish Line , è un dolce racconto fiabesco, la voce è cristallina ed in prima linea, con piccoli richiami ambient.

Adult Glamour e Vibrate si discostano dai precedenti brani. Quest’ultima è più interessante per struttura e ha un’atmosfera meno mielosa , più incisiva e affascinante.

Secret Plan e Bow Wow, sono ondivaghe dal ritmo cangiante e fanciullesco, giocoso. Il basso è persistente ed interessante, emerge nettamente sul complesso.

L’album dei Drug Store Romeo non trascende il dream pop resta ancorato nei confini, non spicca di originalità, scorre sereno in trame sognanti. Leggero e sbarazzino, porta con sè una ventata di serenità.

autrice: Noemi Fico