The Pop Group e Dennis Bovell per la ristampa dub di “Y”.

The Pop Group e Dennis ‘Blackbeard’ Bovell, quest’ultimo conosciuto come il Maestro della dub music, domani 31 luglio presentano in anteprima, con una home sessions per la Coventry UK City of Culture 2021 – dove apparirà anche Tessa Pollit (The Slits) -, Y in Dub ovvero la reinterpretazione dub e reggae di Y, uno degli album capisaldi del post-punk mondiale uscito nel ’79 come debut discografico del gruppo capitanato da Mark Stewart.

Y in Dub verrà pubblicato, in cd e digitale, il prossimo 29 ottobre dalla label Mute records che successivamente ne rilasciarà anche una tiratura in vinile. Il lavoro è una raccolta in 9 tracce che avranno una forte connotazione Dub senza perdere l’intensità cara al suono del Pop Group.

https://www.thepopgroup.net/

https://dennisbovell.bandcamp.com/