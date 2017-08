Il nuovo singolo dei Daughter è Burn It Down ed è stato condiviso da qualche giorno dal trio londinese che pubblicherà “Music from before the storm” il prossimo primo settembre.

L’album è la prima colonna sonora realizzata dalla band per il videogame “Life is Strange Before The Storm”, avventura grafica realizzata da Square Enix che sarà disponibile dal 31 Agosto 2017 su Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One

I Daughter saranno in Italia per tre concerti, eccovi i dettagli:

04 Settembre – Verona

Teatro Romano

Biglietto: da 30,00 € + d.p.

05 Settembre – San Mauro Pascoli (FC)

Villa Torlonia c/o ACieloAperto

Biglietto: 25,00 € + d.p.

06 Settembre – Sestri Levante (Ge)

ex Convento dell’Annunziata c/o Mojotic festival

Biglietto: 28,00 € + d.p.

http://ohdaughter.com/

https://www.facebook.com/ohdaughter/