à la Beast vince la seconda edizione delle Videoclip Sessions del Napoli Film Festival

Il videoclip vincitore della seconda edizione delle Videoclip Sessions 2019 curate da Freak Out Magazine è “Justice” dei registi tedeschi Max Nadolny & Jonas Stärk per le musiche del produttore à la Beast.

La giuria composta dal giornalista e critico cinematografico Michele Faggi, dalla giornalista Cecilia Donadio e da Alfredo Capuano professore presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli ha scelto, tra le 60 opere selezionate su oltre 600 iscritti al concorso, un video che in pochi minuti condensa una storia con un linguaggio musicale incalzante e che usa simbolismi non gratuiti in un tema di assoluta attualità. Un lavoro girato in Sud Africa tra azione, dramma e crudo realismo. Il video racconta di razzismo, violenza sulle donne e bambini; privazione della libertà e diversità di genere. Una costante prevaricazione sociale che allo spettatore risulterà insostenibile. Dopo averlo visto, e ascoltato, spontaneamente ci si domanda: che cos’è la giustizia?

à la Beast (nella foto) è un produttore, con sede a Berlino, dal classico suono big beat: rap, rock, elettronica risuonano in tutto il video accompagnando un’impresa oscura che scava nelle profondità del ventre del Sudafrica.

