N*E*R*D ristampato in versione deluxe il debutto ‘In Search Of’.

“In Search Of …”. Il debut studio album del gruppo americano funk rock/hip hop N*E*R*D. verrà ristampato e pubblicato il 25 ottobre. Il duo composto da Pharrell Williams e Chad Hugo con lo pseudonimo di Neptunes realizzarono quello che oggi è un classico della musica hip-hop ed elettronica. Edito dalla Virgin Records vide una prima ristampa nel 2002 con il contributo del producer Spymob. Il disco sarà pubblicato in versione deluxe con ben 4 Lp. e successivamente anche in edizione digitale deluxe con sette remix rari e inediti più tracce live per l’album.

https://www.facebook.com/NERD/

http://nooneeverreallydies.com/