The Cribs, in arrivo l’ottavo album. Ascolta il primo brano.

Uscirà il 13 novembre l’ottavo capitolo discografico dei The Cribs. Dal titolo “Night Network” è artisticamente autoprodotto ed uscirà per la label Sonic Blew [PIAS]. Il lavoro è composto da dodici tracce che Gary Jarman (bass, vocals), Ryan Jarman (guitar, vocals) & Ross Jarman (drums) hanno registrato a Los Angeles presso lo Studio 606 di proprietà dei Foo Fighters. L’album viene presentato come “fresco, catartico e vitale, non c’è affaticamento o rancore, solo un chiaro desiderio di tornare a fare quello che fanno meglio – quella miscela unica di melodie agrodolci, testi brutalmente onesti e riff a non finire”.

Nel singolo “I Don’t Know Who I Am” la band è con l’ ex Sonic Youth Lee Ranaldo che fa uno spoken word all’amato brano del 2007 “Be Safe”.

