White Lies, sesto album e tour italiano. Ascolta il singolo.

Il trio londinese White Lies, composto da Harry McVeigh, Charles Cave, Jack Lawrence-Brown; annunciano il loro nuovo album. Intitolato ‘As I Try Not To Fall Apart’ l’album uscirà il 18 febbraio per la label [PIAS].

Registrato negli studi Sleeper e Assault & Battery nella zona ovest di Londra, l’album vede il collaboratore di lunga data Ed Buller, che ha lavorato a molti dei loro album incluso il loro debutto To Lose My Life…, tornare a produrre diversi brani insieme a Claudius Mittendorfer (Weezer , Panic! At The Disco) producendo e mixando anche l’intero album.

Inoltre la band ha anunciato anche un tour che toccherà l’Italia nelle seguenti date nel 2022:

10 Maggio presso i Magazzini Generali di Milano

11 Maggio presso l’Orion di Roma.

https://www.whitelies.com/

https://www.facebook.com/WhiteLies