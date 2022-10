Half Waif – Portraits EP (Anti- Records)

Portraits è un Ep contenente 4 sofisticate, intime e crepuscolari riletture per voce e pianoforte – titolo e copertina del disco come al solito aiutano molto ad intuirne spirito e genere musicale… – di brani presi dagli ultimi due dischi di Half Waif, nome dietro cui si cela la musicista synth-pop newyorkese di origine indiana Nandi Rose Plunkett, componente anche dei poco interessanti emo Pinegrove.

Half Waif è invece un progetto che brilla per scrittura e stile, e se l’abituale produzione synth-pop si muove su frequenze elettriche fantasmatiche dalle parti di Cocteau Twins, qui in Portraits troviamo nude esecuzioni neoclassiche per voce e piano sul genere Agnes Obel, che mostrano bene la stoffa di questa musicista che senza strafare si muove a suo agio dal registro soprano ad uno stile soul bianco, tra Laura Nyro e Carole King.

https://www.facebook.com/HalfWaif

autore: Fausto Turi