Brian Eno, ascolta due tracce estratte dal nuovo imminente album.

Brian Eno ha condiviso un lyric video della traccia “We Let It In“, un mantra quasi ecclesiastico nel quale si ascolta anche la voce di sua figlia Darla. Con We Let It In, e il primo brano rilasciato “There Were Bells“, il compositore inglese pubblicherà il suo ventiduesimo album da solista grazie alle label Opal/UMC.

Il video di “We Let It In” è diretto da Eno e dall’artista multidisciplinare Orfeo Taguiri, con la grafia della nipote di Eno Anya.

Invece There Were Bells è una traccia che originariamente è stata registrato per un’esibizione del 2021 all’Acropoli di Atene in Grecia. Nel 2022 è stato annunciato anche un nuovo documentario sulla carriera su Eno, raccolto da centinaia di ore di filmati inediti e musica inedita dal suo archivio.

