Partito come producer e dj, Fin Greenall, in arte Fink, col tempo ha trasfigurato il suo moniker in una band vera e propria, spostando gli interessi musicali verso l’indie rock.

Tramite questa nuova incarnazione l’artista inglese ha pubblicato vari album, l’ultimo dei quali è Resurgam, uscito appena lo scorso Settembre.

Il nostro lo presenterà dal vivo in Italia durante due date, il 1°Novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) ed il 2 Novembre al Quirinetta di Roma. Entrambi gli show saranno preceduti da un filmato di 35 minuti, MIXTISQUE, creato dal gruppo unendo video realizzati da loro, spezzoni di documentari e ispirazioni musicali.

Intanto potete vederli in azione live, grazie all’esecuzione di This Isn’t A Mistake, uno dei brani del nuovo disco. Buona visione.

http://www.finkworld.co.uk/

https://www.facebook.com/finkmusic/