Alva Noto e Anne James Chaton insieme nel nuovo progetto ALPHABET

Si chiama ALPHABET il nuovo progetto in cooperazione tra Carsten Nicolai ed il “poeta sonoro” e performer parigino Anne-James Chaton.

Il nuovo lavoro della coppia congiunge la voce di Chaton con la minimal techno e le ritmiche digitali di Alva Noto. Il duo, nelle tredici tracce prodotte per questo full-lenght omonimo, si è ispirato ai manoscritti dell’arcivescovo spagnolo Isidoro di Siviglia che agli inizi del VII secolo compilò un’enciclopedia etimologica intitolata “Etymologiae” o “Origines“, o anche “Originum sive etymologiarum libri XX“, considerata dai più come la prima enciclopedia della cultura occidentale.

In verità non è la primissima volta che Chaton e Nicolai si trovano a collaborare: nel 2012 i due, congiuntamente al DJ inglese Andy Moor, hanno dato vita all’album “Décade“, pubblicato per quella che all’epoca era la Raster-Noton.

“ALPHABET” in questo caso sarà edito dalla label di Nicolai, la Noton, con data di rilascio fissata per il prossimo 15 Novembre. In rete è disponibile il primo brano estratto a titolo di anteprima ‘FOU’.

www.noton.info

Autore: Luigi Ferrara

ALPHABET – Tracklist

01. A-BU –> BUG –> BU-CR

02. CRIME

03. CR-FO

04. FOU

05. FO-LU

06. LUNE

07. LU-NO

08. NOTE

09. NO-QU

10. QUELLIE PARTIE!

11. QU-SO

12. SONNET

13. SO-ZOU