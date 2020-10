Mogwai, ascolta l’inedito “Dry Fantasy” estratto dal nuovo album.

Dall’album ‘As The Love Continues’ - in uscita il prossimi 21 febbraio per la label Rock Action/Temporary Residence – i Mogwai ci fanno ascoltare il primo brano dal titolo “Dry Fantasy“.

Nel decimo studio album del gruppo scozzese, tra i precursori del genere post rock, troveremo collaborazioni con Atticus Ross nella traccia Midnight Flit e Colin Stetson nella traccia Pat Stains.

https://www.mogwai.scot/

https://www.facebook.com/mogwai/

Questa la tracklist:

1. To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

2. Here We, Here We, Here We Go Forever

3. Dry Fantasy

4. Ritchie Sacramento

5. Drive The Nail

6. Fuck Off Money

7. Ceiling Granny

8. Midnight Flit

9. Pat Stains

10. Supposedly, We Were Nightmares

11. It’s What I Want To Do, Mum