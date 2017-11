Se per la prossima estate riuscite a mettere da parte un bel gruzzoletto potreste – per un giorno – addirittura essere i “Lord of the Forte!”

Dopo quattro memorabili edizioni alle quali hanno preso parte performer del calibro di Cabaret Voltaire, Jeff Mills, Front 242, Daniel Miller, Ben Frost, Ben Klock, Blawan, Byetone, Clark, Donato Dozzy, Kangding Ray, Lucy, Minilogue, Robert Henke, Nathan Fake, Ninos du Brasil, Rødhåd, Shlømo, Surgeon, T. Raumschmiere, Vatican Shadow e davvero moltissimi altri nomi del panorama elettronico mondiale, l’organizzazione del festival decide di ricorrere al crowdfunding per provare ad allestire la kermesse del 2018.

La rassegna portoghese è stata programmata nel periodo che va dal 30 agosto all’1 settembre, come di consueto nella fortezza di Montemor-o-Velho, località situata nel distretto di Coimbra.

Il castelo, di cui si ha già traccia intorno all’anno mille, è oggi classificato come monumento nazionale portoghese ed è un suggestivo scenario per la formidabile proposta della manifestazione, anche per la possibilità di ampi spazi utili a generare dinamiche sperimentali tra suono e immagine soprattutto per la grossa attenzione dedicata agli show audio-visuali e l’arte generativa.

La deadline per partecipare alla produzione del festival attraverso Indiegogo è stata stabilita tra un mese esatto; la campagna, riceverà comunque i contributi offerti dai sottoscrittori al di là del raggiungimento del goal.

Naturalmente, l’ammontare dell’importo della sottoscrizione darà diritto di scelta tra svariati prodotti che vanno dal semplice pass della manifestazione, felpe, t-shirt, albergo con spa fino alla possibilità di poter assistere al festival dall’alto di una torre con free bar incluso.

La capienza, come per le passate edizioni è limitata a cinquemila ingressi.

Autore: Luigi Ferrara

