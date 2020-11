Deacon Blue, a febbraio il decimo album della storica band scozzese.

Decimo album per la storica band scozzese. I Decon Blue pubblicheranno il prossimo 5 febbraio “Riding On The Tide Of Love”. Le otto tracce inedite verranno pubblicate dalla earMUSIC in formato CD, LP, limited edition DTC coloured vinyl LP e digital.

Così il cantante Ricky Ross: “Non ci saremmo mai aspettati di essere nuovamente qui. Quando abbiamo pubblicato il “City Of Love” a marzo scorso, abbiamo festeggiato il raggiungimento del numero 1 in Scozia e del numero 4 nel Regno Unito, non vedevamo l’ora che arrivasse un’estate di festival seguita da un grande tour alla fine dell’anno. Come tutti sappiamo, ciò non è accaduto. “Riding On The Tide Of Love” è una continuazione di City Of Love, un brano che abbiamo registrato pezzo per pezzo, andando in studio uno per uno per registrare le nostre singole parti. A suo modo ci ha riuniti tutti, speriamo possa riunire anche voi. Tre delle tracce presenti in questo disco, “Look Up”, “Send A Note Out” e “She Loved The Snow” sono state registrate durante le sessioni di “City Of Love” e le altre tracce sono state avviate nello stesso periodo ma sono stati completati durante il blocco per questa versione“.

