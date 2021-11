ADULT. – “Becoming Undone” è il nuovo album su Dais Records.

Gli ADULT. hanno annunciato l’uscita di un nuovo album per l’inizio del prossimo anno.

Il duo costituito da Adam Lee Miller e Nicola Kuperus si appresta a pubblicare quindi il terzo capitolo per la label statunitense Dais Records dopo “This Behavior” del 2018 e “Perception is/as/of Deception” 2020.

Il nuovo album sarà intitolato “Becoming Undone” e trattasi del nono lavoro in studio per la coppia di Detroit che in circa venticinque anni di carriera ha raggiunto ormai una certa sintonia, coerenza stilistica ed una estetica ben precisa, tant’è che per il lavoro in questione il duo si è ispirato esplicitamente alla “Fontana” di Duchamp, l’opera di Robert Gober “Two urinals”, l’artwork dell’album di Fad Gadget “Incontinent”, oppure le performance dell’artista americano Paul McCarthy “painter” e “Clown Torture” di Bruce Nauman, con il tema ricorrente, quello del gabinetto, ripreso anche nel video del primo brano pubblicato in anteprima ‘Fools (We Are…)’.

“La toilette è un motivo universale, una situazione umana condivisa, o in alcuni casi una situazione di merda” – facendo un gioco di parole tra shit e situation fuse in “shituation” – ndr. Siamo tutti degli sciocchi in un modo o nell’altro, dalla guerra allo spreco fino alle tendenze della società nel ridicolo comportamento umano”.

“Becoming Undone” sarà a disposizione a partire dal prossimo 25 febbraio 2022, come già anticipato in precedenza attraverso la label fondata da Gibby Miller e Ryan Martin.

www.daisrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

ADULT. – “Becoming Undone” – Tracklist

1. Undoing / Undone

2. Our Bodies Weren’t Wrong

3. Fools (We Are…)

4. Normative Sludge

5. I Am Nothing

6. She’s Nice Looking

7. I, Obediant

8. Teeth Out Pt. II