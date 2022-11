Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra annunciano la release del nuovo album Racing The Storm.

Dopo la pubblicazione del singolo “Right Here”, oggi Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra annunciano la pubblucazione del nuovo album Racing The Storm, previsto per il 17 Marzo 2023 per l’etichetta discografica Bella Union.

L’album, composto unicamente da canzoni originali, intreccia le radici chamber pop della The Colorist Orchestra e la potenza, ma anche la fragilità del cantautorato di Emiliana Torrini.

Per accompagnare l’annuncio dell’album hanno pubblicato un video del brano “Mikos”, la opening track dell’album.

Dal trip-hop al folk, da Björk a Nick Drake: Emiliana Torrini, islandese di origini italiane, non vuole lasciarsi catalogare nei confini di genere. Con la freschezza e il candore della sua voce e con la sensibilità incantata della sua terra, si è avventurata alla conquista della propria cifra di cantautrice. In oltre vent’anni di carriera Emiliana Torrini ha pubblicato quattro album e fatto parte della prima formazione del gruppo elettronico GusGus. Oltre ad aver partecipato alla colonna sonora del multiplatino “Il Signore degli Anelli: Le Due Torri” ha scritto e interpretato diversi brani, inclusa Kyle Minogue per la quale ha composto “Slow”, brano poi diventato il singolo di lancio del nuovo album della cantante australiana, guadagnandosi una nomination ai Grammy Awards nel 2004.

The Colorist Orchestra nasce in Belgio nel 2013 da un collettivo di musicisti classici capeggiati da Aarich Jespers e Kobe Proesmans con il chiaro intento di riarrangiare i repertori di songwriter invitandoli ad esibirsi con loro. Tra questi Lisa Hannigan, Howe Gelb, Sumie Nagano, Cibelle e tanti altri.

