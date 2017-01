Dal 2003 Voci per la libertà, il festival realizzato con Amnesty International, premia una canzone uscita nell’anno precedente sul tema dei diritti umani.

Tutti possono segnalare brani che abbiano queste tre caratteristiche:

1) pubblicati tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016

2) composti/interpretati da un artista italiano noto

3) riguardanti i diritti umani; su un tema, quindi, legato alla Dichiarazione universale dei diritti umani

Tutte le proposte saranno prese in considerazione da uno staff composto da esponenti di Amnesty International Italia e Voci per la Libertà, che ne selezionerà 10. Le nomination verranno quindi sottoposte ad una giuria di importanti addetti ai lavori (direttori di testate specializzate, giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, docenti universitari, referenti di Amnesty International Italia e di Voci per la Libertà), che eleggerà tra le candidate il Premio Amnesty International Italia 2017.

Il vincitore sarà ospite nella XX edizione di Voci per la libertà – Una Canzone per Amnesty, a luglio a Rosolina Mare (Ro).

Ci date una mano a scovare il Premio Amnesty International Italia 2017? Scrivete le vostre proposte a info@vociperlaliberta.it entro e non oltre il 30 gennaio 2017!

L’ALBO D’ORO DEL PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA:

2003 “Il mio nemico” di Daniele Silvestri

2004 “Pane e coraggio” di Ivano Fossati

2005 “Ebano” dei Modena City Ramblers

2006 “Rwanda” di Paola Turci

2007 “Occhiali Rotti” di Samuele Bersani

2008 “Canenero” dei Subsonica

2009 “Lettere di soldati” di Vinicio Capossela

2010 “Mio zio” di Carmen Consoli

2011 “Genova brucia” di Simone Cristicchi

2012 “Non è un film” di Frankie Hi-Nrg MC e Fiorella Mannoia

2013 “Gerardo nuvola ‘e Povere” di Enzo Avitabile e Francesco Guccini

2014 “Atto di forza” di Francesco e Max Gazzè

2015 “Scendi giù” di Alessandro Mannarino

2016 “Pronti a salpare” di Edoardo Bennato

2017 “?????”

