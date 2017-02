Ritornano con un nuovo album, dopo ben diciassette anni, i Boss Hog, seminale band punk/blues formata sul finire degli anni ottanta da Jon Spencer e sua moglie Cristina Martinez dalle ceneri dei disciolti Pussy Galore.

La formazione era ferma al disco “Whiteout” pubblicato nel 2000 dalla City Slang, mentre si era appena riaffacciata nella mischia lo scorso luglio con il rilascio dell’EP “Brood Star” tramite la storica label statunitense In The Red Records.

La nuova uscita invece sarà prodotta attraverso la britannica Bronze Rat Records e porterà il titolo “Brood X” con release date fissata per il prossimo 24 marzo. Diffuso di recente in rete il brano intitolato – manco a farlo a posta – “17″, traccia conclusiva dell’album.

L’ensemble sarà in tour in Europa a febbraio con partenza il 3 all’Oslo Hackney di Londra, mentre tra marzo e aprile volerà per alcune tappe negli States; purtroppo non sono state annunciate date italiane al momento…

www.bronzerat.com

https://www.facebook.com/BossHogOfficial/

Autore: Luigi Ferrara

Brood X Tracklist:

01 “Billy”

02 “Black Eyes”

03 “Ground Control”

04 “Shh Shh Shh”

05 “Signal”

06 “Rodeo Chica”

07 “Elevator”

08 “Formula X”

09 “Sunday Routine”

10 “17”