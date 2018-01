“Abbiamo scritto 15 nuove tracce che possono o non possono sembrarvi rock. Il mondo sta impazzendo. Ma se cercate bene, c’è ancora tanta bellezza da trovare. A volte non devi neanche cercarla. Altre invece devi provare a renderla tua. E poi ci sono delle volte in cui devi strappare qualcosa a metà per trovare la bellezza all’interno”.

Una manciata di concetti che son serviti a Mark Oliver Everett (o E se preferite) onde descrivere su quali basi poggia The Deconstruction, il nuovo album dei suoi EELS, in uscita il prossimo 6 Aprile su E Works/[PIAS].

Il disco, prodotto dallo stesso leader della band americana e da Mickey Petralia, è stato registrato con Koool G Murder e P-Boo in formazione, oltre all’intervento di una fantomatica The Deconstruction Orchestra & Choir.

Da poco è possibile ascoltare la title-track che trovate pure più in basso.

Solo ad inizio estate si terrà, al contrario, l’unica data italiana del gruppo statunitense, prevista il 23 Giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena, all’interno del festival Acieloaperto.

La tracklist:

1 The Deconstruction

2 Bone Dry

3 The Quandary

4 Premonition

5 Rusty Pipes

6 The Epiphany

7 Today Is The Day

8 Sweet Scorched Earth

9 Coming Back

10 Be Hurt

11 You Are The Shining Light

12 There I Said It

13 Archie Goodnight

14 The Unanswerable

15 In Our Cathedral

http://www.eelstheband.com/

https://www.facebook.com/THEEELS/