Uscirà il 29 marzo il settimo album degli UNKLE. Lo storico collettivo inglese pubblicherà, a due anni di distanza da “The Road: Part I”, “The Road: Part II/Lost Highway” per la label Songs For The Def di proprietà dello stesso dj e producer James Lavelle. Anche in questo nuovo lavoro ci saranno guests d’eccezione distribuite in ventidue brani: Liela Moss, Mick Jones dei Clash, il giovane e promettente folk singer Keaton Henson, Tom Smith degli Editors e Elliott Power producer della label Mò Wax.

https://soundcloud.com/unkleofficial

https://www.instagram.com/unkleofficial

https://www.facebook.com/unkle/