I fratelli Eno!

Stranissimo che abbiano aspettato il 2020 per fare un album insieme.

Meglio tardi che mai, Roger è più giovane di Brian di dodici anni e nella sua carriera, benché ricca di successi, non ha mai ricevuto la stessa venerazione riservata al familiare.

Ma Roger non è come Hugo Maradona, il fratello di Diego, è un eccezionale musicista, prolifico e comunque molto apprezzato.

Di lavori insieme ne erano stati fatti anche in precedenza, considerando ad esempio la serie partita nel 1983 “Apollo: Atmospheres & Soundtracks“, insieme a Daniel Lanois e prodotta come colonna sonora per il documentario “For All Mankind“, con l’ultima parte pubblicata giustamente lo scorso 19 luglio, per le celebrazioni dei cinquant’anni dal primo allunaggio di un essere umano.

Ad ogni modo la serie Apollo è accreditata a nome Brian Eno…

In verità l’idea di un nuovo album in collaborazione tra Brian e il suo fratell-Eno è partita nel 2005 e in effetti di materiale ne hanno accumulato, considerando che la tracklist di questo full lenght intitolato “Mixing Colours” sarà di ben diciotto tracce.

Roger nel tempo ha utilizzato una tastiera MIDI, improvvisando e inviando al fratello il materiale in file MIDI sui quali poi Brian ha lavorato a modo suo.

“Mixed Colours” vedrà la luce il prossimo 20 marzo attraverso la Deutsche Grammophon. Come prima traccia diffusa in rete in anteprima è stata scelta ‘Celeste’.

www.deutschegrammophon.com

Autore: Luigi Ferrara

Brian & Roger Eno – “Mixed Colours” – Tracklist

01. Spring Frost

02. Burnt Umber

03. Celeste

04. Wintergreen

05. Obsidian

06. Blonde

07. Dark Sienna

08. Verdigris

09. Snow

10. Rose Quartz

11. Quicksilver

12. Ultramarine

13. Iris

14. Cinnabar

15. Desert Sand

16. Deep Saffron

17. Cerulean Blue

18. Slow Movement – Sand