Gli scozzesi Jesus and Mary Chain hanno firmato un nuovo contratto con l’etichetta indipendente Fuzz Club Records. La label londinese ha in catalogo nomi interessanti del circuito new wave internazionale tra questi gli italiani The Gluts e Sonic Jesus.

I Fratelli Reid sono da poco usciti da una lunga battaglia legale con la major Warner per tornare in possesso dei diritti dei loro primi lavori pubblicati 35 anni, quindi oltre al nuovo album ancora in lavorazione la nuova label, in collaborazione con la Cooking Vinyl, pubblicherà anche una serie di ristampe del catalogo della band, che partirà il 22 aprile con le quelle di Damage and Joy e Live at Barrowland.

“Le recenti spese legali ci hanno ricordato che il nostro grande errore fatto nel 1985 è stato quello di cedere i diritti a una major. Fuzz Club e Cooking Vinyl sono una di una razza totalmente diversa. Casper di Fuzz Club e Rob di Cooking Vinyl hanno investito tanta pazienza ed energie per rendere questa collaborazione possibile. Sono le persone giuste per noi.” – hanno dichiarato i Jesus And Mary Chain

