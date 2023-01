dEUS, il gruppo belga torna a pubblicare e a suonare dal vivo. Ascolta.

Dopo il primo singolo “Must Have Been New” i dEUS condividono il secondo brano tratto dal prossimo album “How To Replace It”. In “1989” dEUS hanno un sound drammatico e pieno di idee con forti accenni allo yacht rock. Il cantante e leader Tom Barman è ispirato da Leonard Cohen; fumoso, seducente e solo un po’ burbero. “Non ho mai cantato così basso, quindi è stato emozionante farlo“, dice.

I dEUS si imbarcheranno in un tour europeo di 26 date. Tutti gli spettacoli del Benelux (inclusi 4 x il leggendario AB a Bruxelles) sono esauriti, altri si stanno riempiendo rapidamente. In Italia si esibiranno il 29 marzo a Milano presso i Magazzini Generali.

Ventotto anni dopo il loro disco di debutto, i dEUS rimangono sostenitori indie, spingendosi sempre avanti, infinitamente curiosi e creativamente irrequieti. L’album “How To Replace It” uscirà il 17 febbraio per la label [PIAS] su CD, LP, LP a colori limitato e su tutte le piattaforme digitali.

https://deus.ffm.to/htri

www.deus.be

https://www.facebook.com/dEUSmusic/