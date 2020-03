Partecipa al progetto di open-source album remix dei Battles.

La label Warp Records e il gruppo americano Battles hanno annunciato la realizzazione del primo progetto di open-source album remix. Ian Williams e John Stanier invitano altri musicisti a remixare il loro ultimo album Juice B Crypts, basta andare a questo link https://rmx.bttls.com e farsi guidare.

Campioni di synth, melodie, batteria e altri suoni di tutto Juice B Crypts [ascoltalo https://battles.ffm.to/juicebcrypts] sono stati suddivisi e riassegnati in una immaginaria mappa di una metropolitana interattiva che vi guiderà nelle stazioni che rappresentano, in forma illustrata, il processo di scrittura e registrazione dell’album. I suoni sono disponibili, cioè aperti e gratuiti, per il download e a seconda dell’approccio e gusto dei fans si potranno campionare, manipolarli, estendere, distorcere… insomma remixarli.

Grand Prize:

Native Instruments Komplete Kontrol S49

Native Instruments Komplete 12 Ultimate

Native Instrumentsof your choice$200 voucher for the Native Instruments storeStudio Skype session with BattlesSigned bits and pieces from BattlesExclusive Warp Records goodies including hand stamped test press of La Di Da Di and moreFree Single, EP & Albumvoucher12 monthssubscription