The Go! Team, nuovo album in arrivo. Guarda il primo videoclip!

La band The Go! Team ha annunciato la pubblicazione del sesto album. Intitolato Get Up Sequences Part One esce, dopo tre anni dal penultimo “Semicircle”, il 2 luglio per la label Memphis Industries.

Per l’occasione la band di Brighton ha rilasciato il primo video-singolo dal titolo “World Remember Me Now” brano dove la lead vocalist Ninja è affiancata da membri della Kansas City Girls Choir.

https://thegoteam.co.uk/

https://www.facebook.com/thegoteam

Get Up Sequences Part One tracklist:

01 Let the Seasons Work

02 Cookie Scene

03 A Memo for Maceo

04 We Do It But Never Know Why

05 Freedom Now

06 Pow

07 I Loved You Better

08 A Bee Without Its Sting

09 Tame the Great Plains

10 World Remember Me Now