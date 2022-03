Tutto pronto per la pubblicazione del nuovo album della leggenda reggae Horace Andy, il cantante giamaicano ha reso noto già da qualche giorno i dettagli della release.

Da evidenziare – prima di tutto – che questo LP in via d’uscita è manufatto insieme al celebre produttore britannico Adrian Sherwood in collaborazione per la prima volta in assoluto nell’arco delle rispettive carriere.

Il disco è intitolato “Midnight Rocker” ed è composto da dieci brani: materiale originale prodotto dai due alternato ad alcune tracce del passato revisionate come ad esempio ‘Mr Bassie’, dall’omonimo album del 1998 o ‘Materialist’ del 1977, vi è anche una versione alternativa di ‘Safe From Harm’ dei Massive Attack da “Blue Lines” (1991).

La nuova pubblicazione sarà edita attraverso la On U Sound di Sherwood il quale si è detto molto orgoglioso e soddisfatto di questa produzione, anche perché memore delle passate collaborazioni ed esperienze vive con l’altra gloria dub/reggae Lee “Scratch” Perry, scomparso nell’agosto del 2021.

“Midnight Rocker” sarà rilasciato il prossimo 8 aprile, in rete è già disponibile la opening-track ‘This Must Be Hell’.

Autore: Luigi Ferrara

Horace Andy – “Midnight Rocker” – Tracklist

01. This Must Be Hell

02. Easy Money

03. Safe From Harm

04. Watch Over Them

05. Materialist

06. Today Is Right Here

07. Try Love

08. Rock To Sleep

09. Careful

10. Mr Bassie