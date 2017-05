Più che di band vera e propria, ormai, sarebbe corretto parlare del progetto di Matt Johnson, unico membro costante in tanti anni di attività.

Sia quel che sia era un bel po’ di tempo che i The The non si cimentavano con una canzone contenenti parti vocali. Beh ora il momento è arrivato grazie a Can’t Stop What’s Coming, brano accompagnato da un video che potete trovare in basso.

In realtà il singolo (che vede la partecipazione dell’ex Smiths, Johnny Marr) era stato pubblicato durante l’ultimo Record Store Day.

Inoltre le immagini componenti il videoclip sono tratte da Inertia Varations, inedito documentario sull’artista londinese, diretto da Johanna St Michaels, che presto verrà presentato in alcuni festival europei.

Speriamo che tutto ciò porti ad un nuovo album. Stay tuned.

http://www.thethe.com

https://www.facebook.com/officialthethe