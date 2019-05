Giunta alla sua tredicesima edizione, il festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione senza eguali. Affacciata sull’Adriatico, Ancona è uno dei gioielli del centro Italia: città d’arte ricca di monumenti, con oltre duemila anni di storia, con i suoi caratteristici vicoli del centro e i monumenti che si affacciano sul porto come palchi di un teatro. Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata dal Vanvitelli nel ‘700. Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del festival.

Il cast di questa edizione:

18 Giugno The Dream Syndicate, Corte Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 21,30 – biglietto: 22,00 € + d.p.

21 Giugno C’Mon Tigre, Corte Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 21,30 – biglietto: 15,00 € + d.p.

22 Giugno Carl Brave, Corte Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 21,30 – biglietto: 25,00 € + d.p.

27 Giugno Dz Deathrays, Lazzabaretto, Ancona, ore 22,30 – ingresso libero

30 Giugno Billy Corgan, Corte Mole Vanvitelliana, Ancona, ore 21,00 biglietto: 40,00 € + d.p.

Protagonisti delle scorse edizioni Mumford and Sons, The Lumineers, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft, Local Natives, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri.

www.spillafestival.it

www.facebook.com/spillafestival