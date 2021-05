Miss Massive Snowflake – Your favorite band (North Pole)

“Your favorite band” è il nuovo disco di Shane de Leon, l’ex cantante dei Rollerball che nel 2008 ha fondato questo nuovo progetto lasciando la storia band. L’album in questione è stato pubblicato a cinque anni dal precedente e vede il coinvolgimento di due musicisti Usa come Ty Herman e Keith Martinez e di due italiani Jacopo Andreini e Fabrizio Testa. D’altronde de Leon ha già incrociato le strade italiane perché i Rollerball sono stati prodotti dalla Wallace records di Mirko Spino. Questo disco mantiene l’approccio sperimentale che ha sempre caratterizzato il gruppo madre del protagonista ma è maggiormente proteso verso un alt-pop contaminato con il jazz, in realtà composto più con un approccio jazz. I brani sono tutti sostanzialmente diversi tra loro spesso con cambi di registri stilistici per cui se “Florian hair” evolve dal jazz melodico al prog aperto e avvolgente “Oh shoot” è puro alt-pop, ma nel modo in cui lo intendeva Lou Reed. De Leon coinvolge con la ballata tirata e avvolgente di “Hot coffe” e il brano maggiormente caratterizzato dalla sospensione tra electro-pop e jazz è “To the bone”. Esaltante invece l’electro-punk-rock di “Crunch casino” e il p-funk che si adombra di “The dorman”.

autore: Vittorio Lannutti