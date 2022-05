Santigold è tornata. Ascolta il primo singolo che segna il nuovo percorso artistico.

Artista radicale, creativa contemporanea e madre, Santigold è tornata con il nuovo singolo intitolato ‘High Priestess’, primo inedito dal 2018, anno uscita del suo ultimo album ‘I Don’t Want: The Gold Fire Sessions’.

Il nuovo brano – che esce per SecretlyDistribution – è nato come una collaborazione con i producer Ray Brady e Boys Noize prima che il team si allargasse a Psymun e Ryan Olson dei Gayngs. “Adoro lavorare in questo modo, uno sforzo comune, un incontro di menti e cuori per creare qualcosa che sia una vera collaborazione, più di qualsiasi singola parte“.

“Avevo iniziato a lavorare sul ritmo del nuovo brano - continua l’artista di Philadelpia - , ma ancora non sapevo di cosa avrebbe parlato il testo, sapevo solo che volevo fare una canzone rap punk. Il mio amico Ray Brady (produttore del brano) ed io abbiamo iniziato a lavorare su qualcosa, cercando di aggiungere tutti gli elementi che avevano un senso, synth, new wave e punk. Boys Noize ha finito per portare qualcosa di super-cool che ha aiutato a costruire ed ultimare il pezzo. L’energia che abbiamo creato è il punk rock del futuro.”

