“Hippodrone club” è il primo lavoro frutto della collaborazione tra i belgi Josy & the Pony (Josette Ponette) e The Ponymen, che vanno in giro con delle maschere da cavallo. Il quartetto si muove lungo l’asse di un pop vibrante e intarsiato di più generi e sotto-generi.

Prodotti artisticamente da Jacopo Andreini (L’Enfance Rouge, OvO, LE Single Blanc e tanti altri) questo disco ha il piglio frizzante, mai domo e in grado di trovare la quadratura del cerchio in “La party” dove evocano i Boss Hogg con elementi rock underground ma anche pop di facile impatto. Intrigano e affascinano brani come “No sonos Ponettas” per il suo folk-punk evocativo e per il punk-blues/surf serrato di “Horses & whores”.

In mezzo anche tracce di new wave-pop (“Anesse Topless”) e vibrazioni psichedeliche (“Xtra smooth/Liquid de Poulan”).

http://www.josyandthepony.be

http://www.theponeymen.com

autore: Vittorio Lannutti