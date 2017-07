La band formata da Buzz Osborne (voce, chitarra), Dale Crover (batteria) e Steve McDonald (basso) sarà nuovamente on the road e farà un’esclusiva tappa italiana il prossimo 26 ottobre presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).

Lo show sarà un’imperdibile occasione per ascoltare, per la prima volta dal vivo, il nuovo doppio album “A Walk With Love & Death“, co-prodotto da Toshi Kosai e pubblicato oggi tramite Ipecac Recordings.

“A Walk With Love & Death” si compone di due parti: “Death”, un full LP in classico stile Melvins, e “Love” ideata come colonna sonora per il cortometraggio diretto Jesse Nieminen “A Walk With Love & Death”. A breve la band renderà nota la data di pubblicazione del cortometraggio, di cui al momento è disponibile un trailer alquanto criptico particolare.

Il disco si prospetta davvero di alto livello con guest di tutto rispetto come Joey Santiago (The Pixies), Teri Gender Bender (Le Butcherettes/Crystal Fairy) e Anna Waronker (That Dog).

I Melvins sono una band istituzione che ha gettato le basi per lo sviluppo della scena che avrebbe dominato gli anni ’90, il grunge, ispirando gruppi come Nirvana e Soundgarden e molti altri progetti dell’area di Seattle.

Nonostante la scena grunge li abbia presi come punti di riferimento, il sound dei Melvins è sempre stato in costante sperimentazione, per più di trent’anni di onoratissima carriera, tra metal, doom, stoner e sludge. Pur non avendo mai sfondato a livello mainstream, sono considerati un vero e proprio gruppo cult, grazie a un numero notevole di album in studio prodotti, incluse alcune pubblicazioni con Jello Biafra e Mike Patton.

Saranno gli storici Redd Kross ad aprire lo show al Live Music Club di Trezzo, così come tutto il tour europeo della band.

I Redd Kross affondano le loro radici nei primi anni ’80 e nascono dalle ceneri della punk rock band The Tourists, formata dai fratelli Jeff e Steve McDonald ai tempi delle scuole medie. Proprio Steve McDonald, ad oggi nella formazione dei Melvins, si esibirà per tutti gli show in programma in entrambi i set, di Redd Kross e di Melvins, accompagnato dal batterista Dale Crover.

Appuntamento per il 26.10.2107

Trezzo sull’Adda (MI) at Live Music Club

Apertura porte ore 20.00 – Inizio concerti ore 21.00

Ingresso 25,00€ + ddp

