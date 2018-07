A quanto pare ci saranno parecchie sorprese in vista del prossimo disco della band americana.

Innanzitutto, a questo giro, non è prevista la presenza di Panda Bear ma i rimanenti componenti del gruppo (Avey Tare, Geologist e Deakin) hanno fatto tutto da soli in studio di registrazione nel portare a termine, Tangerine Reef, lavoro discografico in uscita il 17 Agosto venturo via Domino Records.

Lo stesso giorno, poi, sul sito ufficiale dei nostri sarà possibile vedere ed acquistare il relativo commento visivo, realizzato dal duo Coral Morphologic, fatto che ha spinto gli Animal Collective a definirlo un “audiovisual album”.

Intanto, in basso, potete godervi il primo singolo Hair Cutter. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Hair Cutter

2 Buffalo Tomato

3 Inspector Gadget

4 Buxom

5 Coral Understanding

6 Airpipe (To A New Transition)

7 Jake And Me

8 Coral By Numbers

9 Hip Sponge

10 Coral Realization

11 Lundsten Coral

12 Palythoa

13 Best Of Times (Worst Of All)

http://www.myanimalhome.net/

https://www.facebook.com/anmlcollective/