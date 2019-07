Broadcash feat. Bobby Solo – Broadcash plays Cash (Area Pirata)

In un infiammato concerto pisano la band rock’n’roll Broadcash e Bobby Solo si sono incontrati ed è nata un’intesa perfetta, perché accomunati da un enorme amore per Johnny Cash, così hanno deciso di pubblicare questo Ep con quattro brani del compianto rocker Usa. Finalmente viene fuori la vena rock’n’roll di una delle leggende del rock italiano, costretto in televisione a fare sempre le stucchevoli canzoni, ma che in realtà vive solo per il rock’n’roll, inoltre coadiuvato dai Broadcash che non hanno nulla da invidiare alle miglior country-rock band di oltreoceano. Dato he quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione dell’indispensabile disco “Live at Folsom Proson” di Cash, per questo Ep sono state scelte “Cry, cry, cry”, “I walk the line”, “Big river” e “Folsom prison blues”. Tutte fedeli alle versioni originali. Ed è un bel sentire, lasciatevi trasportare da questo country-rock’n’roll evergreen!

autore: Vittorio Lannutti