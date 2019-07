Allah Las, in autunno il quarto album. Ascolta il singolo.

Verrà pubblicato il prossimo 11 ottobre il nuovo album degli Allah Las. A pubblicare il quarto album dell’indie rock band californiana è la label Mexican Summer. Il lavoro è anticipato dal primo singolo e video del brano ‘In The Air’ che potete ascoltare qui sotto. “Lahs“, questo il titolo, è annunciato come la vetta più alta del quartetto formato da Matt Correia, Spencer Dunham, Miles Michaud e Pedrum Siadatian.

La tracklist:

1. Holding Pattern

2. Keeping Dry

3. In The Air

4 .Prazer Em Te Conhecer

5. Roco Ono

6. Star

7. Royal Blues

8. Electricity

9. Light Yearly

10. Polar Onion

11. On Our Way

12. Houston

13. Pleasure

