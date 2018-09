Nuovo album in programma per inizio autunno per l’ensemble tedesco capitanato da Thomas Weber, Kammerflimmer Kollektief, a tre anni dall’ultima esperienza discografica “Désarroi” uscita nel 2015 su Staubgold.

La formazione cosmic-jazz per questa pubblicazione approda all’attivissima Bureau B di Amburgo con un lavoro dal titolo chilometrico: “There are actions which we have neglected and which never cease to call us”.

Il combo di Karlsruhe, attivo dalla metà/fine degli anni novanta e che ha prodotto in carriera dieci album e svariati lavori minori comprese tantissime collaborazioni, continua a mantenere ancora una forte creatività e vivacità compositiva; anche in questa occasione il suono si divide tra splendidi paesaggi ambientali, fraseggi free jazz ed abbondanti escursioni sperimentali.

La release date è stabilita per il prossimo 21 settembre. In rete pubblicato il video della traccia ‘Action 1: Lucid Imperial Beach’.

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

Foto Sebastian Heck

Tracklist

Action 1: Lucid, Imperial Beach

Action 2: Discharged, Quauhnáhuac

Action 3: Thoughtless, Hamburg

Action 4: Wasted, Ivano-Frankivsk

Action 5: Resplendent, Bolinas

Action 6: Vigilant, Jerichow

Action 7: Blessed, Ermenonville