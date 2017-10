A tre anni di distanza da Edge of the Sun (2015), il gruppo guidato da Joey Burns e John Convertino ha portato a termine i lavori del suo nono album, The Thread That Keeps Us, che sarà pubblicato il 26 Gennaio del 2018 su City Slang.

Stavolta i Calexico per le registrazioni, avvenute sotto il controllo del co-produttore e collaboratore di lungo corso Craig Schumacher, hanno scelto la costa nord della California, dove si sono insediati in una casa, ribattezzata Panoramic House.

In attesa di saperne di più, i nostri hanno messo in circolazione il lyric video di un estratto, End Of The World With You, che potete ascoltare in basso.

Dopo l’uscita del disco, la band americana intraprenderà un tour promozionale. Di seguito le date italiane:

13/03 Auditorium Parco della Musica, Roma

14/03 Alcatraz, Milano

16/03 Estragon Club, Bologna

La tracklist:

1 End of the World with You

2 Voices in the Field

3 Bridge to Nowhere

4 Spinball

5 Under the Wheels

6 The Town & Miss Lorraine

7 Flores y Tamales

8 Another Space

9 Unconditional Waltz

10 Girl in the Forest

11 Eyes Wide Awake

12 Dead in the Water

13 Shortboard

14 Thrown to the Wild

15 Music Box

http://www.casadecalexico.com/

https://www.facebook.com/calexico/