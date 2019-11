A breve la nona edizione del Soundmit – International Sound Summit, manifestazione che già da tempo ha i lineamenti di un evento internazionale e annoverato tra i più attesi in Europa, concentrato soprattutto sul vasto mondo dei sintetizzatori, strumenti musicali elettronici e nuove tecnologie per la musica.

Tante le novità per questa tornata che si svolge Sabato 2 e Domenica 3 novembre, a partire dalla location che è stata trasferita dalla Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno delle due precedenti edizioni all’Arsenale della Pace, ex deposito e fabbrica di armi riconvertita in spazio espositivo di circa mille metri quadrati nel quartiere di Porta Palazzo.

Le prime sei edizioni di questo raduno erano a nome Synthmeeting, nel frattempo il consolidamento di un appuntamento fisso, costante e attendibile ha rinforzato le relazioni con brand e partner istituzionali e mediatici.

In programma ci sono masterclass, showcase, workshop, talks ma soprattutto tante anteprime esclusive offerte dalle case tra le più rinomate del settore, si citano Moog, Roland, Arturia, Yamaha o Novation, così come da marchi che hanno un certo rilievo nel mercato come Jomox, Vermona, Waldorf e Dreadbox. Da segnalare inoltre la nutrita rappresentanza della produzione italiana con Faselunare, Zirante, Xirid, Odla, Lab4music, Enjoylab, La Mia Ottava, Grp Synthesizer e altri. Qui per consultare l’elenco completo degli espositori.

Da rimarcare ancora una volta la collaborazione con il Politecnico di Torino e il DAMS dell’Università di Torino, che già da qualche tempo patrocinano la rassegna oltre al sostegno da parte dell’Italian Trade Agency, ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico per l’internazionalizzazione delle aziende italiane e la presenza per il secondo anno consecutivo della London School of Sound.

Altro partner confermato è Arduino che sarà presente al Soundmit per presentare nuovi prodotti e cogliere l’occasione per incontrare le aziende e gli users che sfruttano la loro innovativa tecnologia.

Inoltre si sottolinea la bella iniziativa intrapresa insieme all’Associazione Hackability con la quale è stata bandita una call con fine ultimo di individuare, raccogliere e documentare i progetti, spesso nati da necessità individuali, che siano di supporto ai musicisti con disabilità.

Nel dettaglio tra le conferences da indicare vi è la masterclass “Marketing per chi fa musica” condotta da Federico Bersano Begey, CEO della London School of Sound e il “Realtime Sound Design” con Manuel Richter, CEO di Leaf Audio, oltre al consueto approfondimento di Ableton Live con il docente Emiliano Pilloni del Musiclab.

Le presentazioni di nuovi strumenti e demo saranno illustrate da Enrico Cosimi, Gianni Proietti e Chris Calcutt – Qui per consulatare il programma completo



Infine occhio alle performance dal vivo…I live sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno presso Il Maglio Cocktail Bar all’interno del Cortile del Maglio.

Per celebrare i cento anni dalla nascita del Theremin sul palco si alterneranno 5 thereministi sotto la direzione di Lorenzo “Lord Theremin” Giorda insieme a Nori Ubukata, Stefano Bertoli, The Naked Thereminist e Flavio Rubatto.

Dalla Russia Alex Pleninger e Anastasia Koroleva saranno protagonisti di un set edificato con strumenti musicali progettati e costruiti dal brand di Pleninger, la Keen Association Moscow. A chiusura dell’evento, invece il live di Riccardo Fassi in trio con Caterina Crucitti al basso e Tony Arco alla batteria.

www.soundmit.com

Autore: Luigi Ferrara