Biohazard, reunion live nel 2023.

Con la classica lineup tornano i Biohazard. Billy Graziadei (rhythm guitar, vocals), Bobby Hambel (lead guitar), Danny Schuler (drums) e Evan Seinfeld (lead vocals, bass) si riuniscono per si riuniranno per un’apparizione il 13 agosto 2023 al Bloodstock Open Air Festival del prossimo anno a Catton Park, Walton-on-Trent, Regno Unito. La storica hard core band di Brooklyn si esibirà anche al Dynamo Metalfest che si terrà dal 19 al 20 agosto 2023 a Eindhoven,nei Paesi Bassi.

Il gruppo, che è riconosciuto come uno dei primi gruppi a fondere l’hardcore punk e l’heavy metal con elementi dell’hip-hop, è rimasto fermo da quando Scott Roberts ha lasciato la band più di sei anni fa.

In una recente intervista Billy Graziadei ha dichiarato: “Ero con Evan a un memoriale per il mio amico Scott Koenig ed è stato bello rivederlo. Danny, Bobby e io parliamo abbastanza spesso, e durante la pandemia c’erano alcune persone che volevano suonare il basso per noi. Ne abbiamo discusso con il cuore in mano e il risultato è stato: hey! la vita è troppo breve”.

