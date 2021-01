Giorgio Canali & Rossofuoco – Venti (La Tempesta)

Giorni in chat con un carissimo amico commentavamo questo disco, lui diceva: “molto bello, ma “Undici” (il disco precedente) è inarrivabile” e io “ad un primo ascolto mi sembra molto buono e penso che tu abbia ragione. Qualche giorno dopo l’ho ascoltato con attenzione per preparare questa recensione e alla fine dell’ascolto riscrivo all’amico: “No, ritiro quello che ti ho scritto l’altro giorno, è stupendo! Insieme all’omonimo, a “Rojo” e a “Undici” è tra i migliori. Anzi è il migliore!!!”.

Giusto per mettere le cose in chiaro, rispetto a quello che penso di queste venti canzoni, Giorgio Canali, insieme agli ottimi sodali Rossofuoco, si conferma tra i migliori cantautore rock italiano. Se alcuni suoi amici, che lui come produttore ha contribuito a far crescere, hanno virato, legittimamente, verso lidi più rassicuranti (Zen Circus, Vasco Brondi), lui non ce la fa; ha ancora l’esigenza di graffiare e di mostrare le sue frustrazioni e le sue “incazzature”, anche se non sempre in modo estremamente aggressivo.

Si tratta di un disco che consegna ancora una volta all’ascoltatore quella profondità, quella sensibilità musicale e quell’energia instancabile riscontrabile oggi in pochi musicisti. Il nostro percorre una linea di continuità con l’ultimo lavoro di inediti targato Giorgio Canali & Rossofuoco. Un nuovo lungo viaggio affrontato dal cantautore e produttore, che continua ad attraversare magnificamente la musica italiana.

Da ottimo cantautore continua a porre la stessa attenzione tanto al sociale, quanto al personale. Questa citazione da anni ‘70 non è casuale, dato che il cantautore romagnolo quando ha iniziato a lavorare a questo disco, nato e realizzato in ‘smart working’ con un continuo scambio di spunti e idee tra lui e i Rossofuoco durante il lockdown, voleva omaggiare proprio i cantautori italiani che hanno dato il loro meglio in quell’affollato decennio.

A distanza di due anni dal precedente quindi Canali rilascia un doppio album, l’ottavo insieme ai Rossofuoco. Un lavoro composto da venti brani inediti: 20 nuove canzoni frutto della poetica intimista ma schietta, visionaria ma realista dell’artista sostenuta appieno dalla forza musicale della band.

autore: Vittorio Lannutti