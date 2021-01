Con “The Lost Chord” i Gorillaz chiudono il ciclo di videoclip.

Con un nuovo video, ispirato alle atmosfere dei B-movie anni ’60-’70 tornano i Gorillaz. Nuovo estratto da “Song Machine”, per la band guidata da Damon Albarn, che per questo ultimo lavoro si è circondato di star come Elton John e Robert Smith. Per questo nuovo episodio dal titolo “The Lost Chord” il brano gode del contribuito alla voce di Leee John, voce degli Imagination e considerato il veterano del canto soul britannico.

