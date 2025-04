Il duo danese indie rock Raveonettes torna sulla scena musicale con due annunci: un nuovo album e un tour speciale per celebrare i 20 anni dell’album Pretty in Black.

La band ricorda con affetto quel periodo: “È stato meraviglioso. Abbiamo collaborato con persone leggendarie come Mo Tucker dei Velvet Underground, Martin Rev dei Suicide e Ronnie Spector in Ode to LA. Quel disco è ancora speciale per noi e i fan continuano a chiederci di suonare quelle canzoni. Questo tour è il modo perfetto per festeggiare insieme”.



Sune Rose Wagner e Sharin Foo inoltre hanno rivelato che il 25 aprile uscirà Pe’ahi II, sequel dell’omonimo album del 2014. La band ha descritto l’album “come una continuazione dei temi cari alla band: la fragilità della vita, la morte, il desiderio e la vulnerabilità”.



Il secondo annuncio riguarda una novità per i loro concerti: quest’autunno torneranno live per celebrare il 20° anniversario del loro secondo album, Pretty in Black. Il tour partirà dall’Europa con primissima tappa il 21 maggio a Copenhagen per finire 31 maggio a Thessaloniki in Grecia, in mezzo Johanneshov in Svezia, Vienna, Varsavia, Parigi, Berlino, Atene con tappa il 29 maggio a Milano presso il Giardino in Triennale.

Dal 19 settembre poi si sposeranno a Portland e concluderanno il tour il 3 ottobre a Washington, DC.



https://theraveonettes.komi.io/

https://www.facebook.com/theraveonettes

https://www.instagram.com/theraveonettes/